CSU Craiova, l'avversario che complessivamente vale quanto Lapadula

MILANO - Il Milan torna in Europa e per conquistarsi la fase a gironi di Coppa Uefa dovrà superare l'ostacolo dei preliminari, il primo dei quali sarà contro la formazione rumena del CSU Craiova, compagine pressochè sconosciuta ai più in Europa, ma negli ultimi anni in discreta ascesa, come testimoniano i due quinti posti in campionato nelle ultime tre stagioni. Il dato più significativo controllando i dati economici di Milan e Craiova è sul fatturato: l'intera rosa rumena, infatti, ha un valore stimato attorno ai 12,5 milioni di euro, vale a dire quanto Gianluca Lapadula, calciatore milanista appena passato al Genoa per una cifra complessiva di 13 milioni. Peccato per il Milan che a pallone non si giochi col solo fatturato....