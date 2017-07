Sorteggio Europa League: al Milan tocca il CSU Craiova

MILANO - L'urna di Nyon ha dato il responso tanto atteso dai tifosi rossoneri in vista del grande ritorno in Europa del nuovo Milan cinese, dopo 3 lunghissimi anni di esilio forzato. Ai ragazzi di Montella è toccato il CS Universitatea Craiova, club rumeno allenato dall'ex ct dell'Under 21 azzurra Devis Mangia.

I rossoneri giocheranno l’andata in trasferta in Romania e il ritorno a San Siro.