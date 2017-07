Milan, capitolo cessioni: ora neanche Lapadula è più così vicino alla partenza

MILANO - Il Milan e le cessioni degli esuberi, di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Vincenzo Montella: un capitolo spinoso per i rossoneri, poiché le richieste per questi elementi della rosa milanista scarseggiano e piazzarli non è così semplice come inizialmente si credeva. Fra color che son sospesi, Gianluca Lapadula era assai vicino a lasciare Milanello: per l’ex attaccante del Pescara, infatti, il pressing del Genoa si era fatto sempre più forte e l’accordo fra le due società era ad un passo, con l’agente del calciatore che aveva incontrato la dirigenza ligure per definire il passaggio sotto la Lanterna, permettendo al Milan di incassare una cifra fra i 10 e i 15 milioni di euro. Ora però la pista è più fredda, il club di Preziosi è in vendita, le offerte per il calciomercato sono bloccate e anche il gruzzolo messo a disposizione per l'acquisto di Lapadula rischia di essere ridimensionato, anche se la trattativa non è saltata. Complicatissimo, poi, anche piazzare gli altri esuberi: Bacca (valutato 20 milioni), interessa a Siviglia ed Olympique Marsiglia, club che però vorrebbero il colombiano gratis, così come il River Plate vorrebbe riaccollarsi Vangioni senza cacciare un centesimo. Zero euro anche per Andrea Bertolacci che tornerà al Genoa ma solo in prestito, mentre per Paletta ci sono discorsi avviati con Atalanta, Sassuolo e soprattutto Torino, senza però che l’affare sia mai entrato nel vivo. Infine Niang, valutato attorno ai 17 milioni, appetito dallo stesso Torino (potrebbe rientrare ancora nell'affare per Belotti), dal Fenerbache e da alcune squadre turche, ma per il quale nessuno sembra volersi spingere oltre un semplice prestito; la malsana gestione dell’ultimo Milan berlusconiano, insomma, continua a procurare danni al club rossonero anche dopo la sua dipartita.