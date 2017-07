Inter: per il centrocampo spunta Matic

MILANO - Luciano Spalletti e i suoi calciatori sbuffano e sudano nel ritiro di Brunico (BZ), ma l'Inter società è concentrata nelle sedi di Milano per regalare al tecnico toscano i rinforzi giusti per rinforzare l'organico nerazzurro. Dopo Borja Valero, ufficializzato e già arrivato nel raduno interista, i dirigenti meneghini sono al lavoro anche per Nemanja Matic, colosso serbo del centrocampo del Chelsea, fuori dai piani di Antonio Conte, anche e soprattutto dopo l'arrivo a Londra di Bakayoko dal Monaco; lo slavo ha il contratto in scadenza nel 2019 e su di lui c'è il forte interesse del Manchester United che da tempo gli ha posato gli occhi addosso, ma l'Inter è pronta ad inserirsi convincendo il calciatore con la prospettiva di diventare il perno del centrocampo nerazzurro accanto a Borja Valero. La trattativa è al momento solo in fase embrionale, anche perchè la società nerazzurra deve pure sfoltire una linea mediana piena di esuberi che vanno ancora piazzati, ma Ausilio e Sabatini parleranno presto col Chelsea per capire il gradimento del club londinese e, soprattutto, quello di un calciatore che se ben inquadrato potrebbe diventare pedina importante per Spalletti.