Donnarumma a Ibiza con un aereo privato: niente esami di maturità

MILANO - E ora vai con i commenti al vetriolo sul fatto che aver raggiunto la ricchezza (è notizia delle ultime ore l’accordo trovato con il Milan per un rinnovo di contratto quinquennale a 6 milioni di euro netti a stagione) non vuol dire aver conquistato la maturità.

Secondo quanto emerge da fonti vicine a Gianluigi Donnarumma, il fenomenale portierino rossonero avrebbe rinunciato a sostenere l'esame di maturità in programma da domani e sarebbe già volato in vacanza a Ibiza con un aereo privato. Da settimane al centro di critiche e pressioni per il rinnovo del contratto con il Milan, che sarebbe stato definito ieri anche se non ci sono conferme sull'accordo, il diciottenne portiere avrebbe deciso di non sostenere l'esame per ottenere da privatista il diploma di Ragioneria, che era stato posticipato per l'impegno del calciatore all'Europeo Under 21 in Polonia.