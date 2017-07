Ilicic sceglie l’Atalanta. Sampdoria beffata e furiosa

GENOVA - Sconcerto e rabbia nel quartier generale della Sampdoria dopo la decisione di Josip Ilicic di preferire l’Atalanta ai blucerchiati. Il calciatore sloveno della Fiorentina, infatti, aveva da tempo trovato l’accordo con la Samp che addirittura aveva già programmato le visite mediche per lui, nonché rinunciato a proseguire la trattativa con Wesley Sneijder che sarebbe stato, a quel punto, una sorta di doppione in campo dello stesso Ilicic. Improvvisamente, però, il fantasista slavo ha voltato le spalle ai genovesi e firmato con l’Atalanta che ha offerto più soldi alla Fiorentina (5 milioni e mezzo + bonus) ed un contratto più vantaggioso al giocatore (3 anni con opzione per il quarto), oltre a garantire la vetrina della Coppa Uefa. Furiosi i dirigenti sampdoriani che si sentono traditi da Ilicic, il quale aveva dato il proprio assenso al trasferimento, confermando anche la sua presenza per le visite mediche e che invece si è reso irreperibile comunicando poi la sua decisione di scegliere l’Atalanta. Non è escluso, a questo punto, che la Sampdoria torni pesantemente su Sneijder per regalare a Marco Giampaolo il calciatore di talento ed esperienza che rinforzi la trequarti blucerchiata.