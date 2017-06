NBA Awards 2017: Russel Westbrook Mvp, D'Antoni coach dell'anno

NEW YORK - E' Russell Westbrook l'Mvp della stagione Nba appena conclusa. A certificarlo una giuria di 100 giornalisti internazionali in una serata svoltasi a New York in cui per la prima volta sono stati consegnati tutti i premi della stagione appena conclusa. Annata da record per Westbrook che ha trascinato i suoi Thunder ai playoff facendo dimenticare ad una città intera il «tradimento» di Kevin Durant. Westbrook ha ricevuto 888 punti (69 voti al primo posto) precedendo: James Harden (Rockets) 753, 3- Kawhi Leonard (Spurs) 500, LeBron James (Cavs) 333, Isaiah Thomas 81. «Ricordo quando da bambino giocavo ai videogame con mio padre, dicendogli che volevo diventare MVP - racconta -. Lo dicevo per scherzo, e ora invece ho il trofeo qui accanto a me. È incredibile, non avrei mai potuto immaginarlo. Ho sempre cercato di fare tutto al massimo livello, dagli allenamenti alle partite: sono contento che si sia notato. Aver battuto il record di Oscar Robertson significa tantissimo per me: lui e Magic sono stati i miei riferimenti, anche se non li ho mai visti giocare. Sognavo di poter fare come loro ma non avrei mai pensato di poterli battere».

D'ANTONI COACH DELL'ANNO - Ma non solo Mvp, l'Nba ha assegnato anche altri riconoscimenti: «Giocatore più migliorato» è Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Premio 'Difensore dell'anno' a Draymond Green dei Golden State Warriors. 'Rookie dell'anno' a sorpresa a Malcolm Brogdon dei Milwaukee Bucks. La guardia dei Rockets Eric Gordon è il 'Sesto uomo dell'anno'. Coach dell'anno assegnato invece a Mike D'Antoni, allenatore dei Rockets. Bob Myers di Golden State è invece il dirigente dell'anno.