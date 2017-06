Confederations Cup: Germania prima nel girone, in semifinale anche il Cile

SAN PIETROBURGO - Sono la Germania e il Cile a qualificarsi per le semifinali di Confederations Cup 2017 in Russia. La squadra tedesca, vincitrice del girone con 7 punti, ha liquidato 3-1 il Camerun e adesso affronterà il Messico mentre i sudamericani, che hanno pareggiato 1-1contro l'Australia, giocheranno contro il Portogallo, poiché hanno chiuso il raggruppamento al secondo posto con 5 punti. La squadra di Loew, avanti sul 2-0 grazie a Demirbay e Werner, subisce il 2-1 di Aboubakar ma a 10' dalla fine ancora Werner cala il tris. Il Cile invece soffre e va in svantaggio allo scadere del primo tempo con Troisi ma al 67' Rodriguez riporta la situazione in parità.

LE SEMIFINALI - Il 28 giugno a Kazan ci sarà Portogallo-Cile, il giorno dopo a Sochi Germania-Messico. Il 2 luglio le finali: alle 14 a Mosca per il terzo posto, alle 20 a San Pietroburgo quella per il primo.