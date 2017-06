Balotelli, spunta il Sassuolo

SASSUOLO - Mario Balotelli torna in Italia? Si, no, forse. Già, perché dopo la discreta stagione disputata in Francia a Nizza (23 presenze e 15 gol), l’ex punta del Milan è in cerca di una nuova sistemazione, possibilmente a titolo definitivo. Negli ultimi giorni il suo procuratore Mino Raiola è stato avvistato a Dortmund per un possibile ingaggio di Balotelli da parte del Borussia, quindi varie ipotesi francesi come Marsiglia e Lione, dal momento che l’attaccante bresciano si è trovato bene nel campionato transalpino, infine la possibilità inaspettata e poco pronosticabile finora: il ritorno in Italia nelle fila del Sassuolo che dopo un’annata grigia vuole piazzare un colpo che riscaldi la piazza e regali al nuovo tecnico neroverde (ancora da scegliere fra i candidati Oddo, Bucchi, Baroni e Nicola) proprio quel Balotelli che il campionato di serie A ha dimenticato ed isolato dopo l’ultima pessima stagione nel Milan (2015-2016). Una situazione tranquilla, con poca pressione ma molto ambiziosa come Sassuolo, potrebbe insomma rinvigorire anche una testa calda come l’ex milanista, classe 1990, per cui tanti e forse troppi treni sono già passati.