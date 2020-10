Alter, Hughton e Rice: chi sono i Nobel per la Medicina 2020

L'Istituto Karolinska di Stoccolma e l'Accademia Reale Svedese delle Scienze hanno assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina ad Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, tre scienziati che hanno scoperto il virus dell'epatite C, dando un contributo decisivo alla lotta contro questa malattia che può causare cirrosi e cancro al fegato. «Prima del loro lavoro», ha ricordato l'Accademia, «la scoperta dei virus dell'epatite A e B era stata un passo avanti fondamentale, ma la maggior parte dei casi di epatite trasmessa per via ematica era rimasta inspiegabile».

Studiando i casi di alcuni pazienti che avevano ricevuto trasfusioni di sangue negli Stati Uniti, Alter si accorse che le epatiti erano state solo parzialmente ridotte. Nei test di laboratorio sperimentò che il sangue dei pazienti continuava a infettare quello delle scimmie, confermando la tesi che vi fosse un virus non ancora identificato.

A isolarlo per primo fu Michael Houghton, che analizzò il materiale genetico presente nel sangue delle persone infette. Il virologo capì che il virus faceva parte della famiglia dei Flavivirus e decise di denominarlo Hepatitis C Virus. Le sue caratteristiche furono poi studiate a fondo da Charles Rice e da un gruppo di suoi collaboratori, a cui si deve la conferma definitiva della capacità del virus di provocare l'epatite tramite trasfusione.

Alter è nato nel 1935 a New York

Ha conseguito la laurea in medicina presso la University of Rochester Medical School e si è formato in medicina interna allo Strong Memorial Hospital e presso gli University Hospitals di Seattle. Nel 1961, è entrato a far parte del National Institutes of Health (NIH) come associato. Ha trascorso diversi anni alla Georgetown University prima di tornare al NIH nel 1969 per unirsi al Dipartimento di Medicina Trasfusionale del Centro Clinico come ricercatore senior.

Houghton è invece di origine britannica

Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1977 presso il King's College di Londra. È entrato a far parte di GD Searle & Company prima di trasferirsi alla Chiron Corporation, Emeryville, California nel 1982. Si è trasferito all'Università di Alberta nel 2010 ed è attualmente un 'Canada Excellence Research Chair' in Virologia e professore di Virologia presso l'Università di Alberta, dove è anche direttore dell'Istituto di virologia applicata Li Ka Shing.

Rice è nato nel 1952 a Sacramento

Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1981 presso il California Institute of Technology, dove si è anche formato come borsista tra il 1981-1985. Ha fondato il suo gruppo di ricerca presso la Washington University School of Medicine, a St Louis nel 1986, ed è diventato professore ordinario nel 1995. Dal 2001 è professore presso la Rockefeller University, a New York. Nel periodo 2001-2018 è stato direttore scientifico ed esecutivo al Center for the Study of Hepatitis C presso la Rockefeller University, dove lavora ancora oggi.

