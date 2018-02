Scoperto il ruolo di una proteina nella distrofia muscolare

ROMA – C'è un mutante della proteina, il distroglicano, che è responsabile di una grave forma di distrofia muscolare associata a leucodistrofia multicistica. Il ruolo del distroglicano, svelato da uno studio del CNR pubblicato su Human Mutation, «è quello di fare da ponte tra la matrice extracellulare e il citoscheletro assicurando la stabilità della fibra muscolare durante la contrazione – riporta un comunicato del Cnr – Di conseguenza, alterazioni a carico del distroglicano sono causa di distrofie muscolari spesso associate a difetti nel sistemo nervoso centrale. Le analisi biochimiche e di microscopia ad alta risoluzione di cellule che esprimono il distroglicano hanno permesso di dimostrare che una specifica mutazione (Cys669Phe) impedisce al distroglicano di raggiungere la membrana plasmatica e determina l’accumulo della proteina mutata nel reticolo endoplasmatico.

Inoltre, le analisi strutturali mediante Small Angle X-ray Scattering, una tecnica che analizza la struttura delle macromolecole in soluzione, hanno dimostrato che la proteina mutata forma oligomeri». I risultati descritti nell'articolo pubblicato sulla rivista scientifica, rappresentano la prima evidenza di un nuovo e inaspettato meccanismo molecolare alla base di una distrofia muscolare dovuta a mutazioni del distroglicano.

La rivista 'Human Mutation' ha dedicato la copertina di febbraio 2018 (volume 39, issue 2, pag. 266–280) all’articolo 'A dystroglycan mutation (p.Cys667Phe) associated to muscle-eye-brain disease with multicystic leucodystrophy results in ER-retention of the mutant protein' di Giulia Signorino, Sonia Covaceuszach, Manuela Bozzi, Wolfgang Hübner, Viola Mönkemöller, Petr Valeryevich Konarev, Alberto Cassetta, Andrea Brancaccio e Francesca Sciandra, frutto della collaborazione tra gli istituti Cnr di Chimica del riconoscimento molecolare (Icrm-Cnr) e di cristallografia (Ic-Cnr).