2 milioni di persone con l’influenza. Il picco è previsto all’Epifania

Il virus di quest’anno si chiama H3N2 e pare aver colpito già due milioni di persone. In una sola settimana i casi sono raddoppiati - secondo i dati ottenuti da InfluNet: il servizio di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore della Sanità. Le stime sono rese disponili grazie alla collaborazione di medici di famiglia, pediatri e ospedali. D’altro canto i cittadini possono collaborare grazie al sito internet o all’app di Influweb, descrivendo i propri sintomi e ottenendo velocemente la mappa di persone contagiate più vicina alla zona di residenza.

Numeri in costante crescita

Se vi sembrano tanti due milioni di persone contagiate, sappiate che a breve raddoppieranno arrivando ai fatidici 5-6 milioni. «I numeri stanno crescendo ancora, con la complicità dello sbalzo delle temperature che favorisce la diffusione dei virus», spiega Vittorio Boscherini, vicesegretario nazionale della Fimmg. «Anche se – come dichiara Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità - nessuno può dire con esattezza quando arriverà sino al momento in cui non si registra la discesa del numero dei contagi», si ritiene che il picco arriverà tra fine anno e primi dieci giorni di gennaio.

Raggiunta la percentuale di vaccinati

Per fortuna sono state molte le persone diligenti che si sono vaccinate e – secondo un recente sondaggio – è stata raggiunta la percentuale consigliata del 50%. Anche se «l’obiettivo è arrivare almeno al 60%. Speriamo di farcela perché anche a dicembre i medici di famiglia hanno continuato a vaccinare», continua Boscherini. Oltre i classici 5 milioni di persone contagiate dal virus influenzale, gli esperti dicono che si ammaleranno altre 8-10 milioni di persone a causa di altri virus parainfluenzali.

