Formaggio e carne: 3 motivi per cui fanno bene alla salute

Dopo la recente smentita circa la pericolosità dei grassi di carne e formaggi, ecco tutte le ricerche scientifiche che promuovo il consumo di questi due alimenti. Al banco degli imputati per anni, ora bistecche e latticini stanno per avere la loro (giusta) rivincita. Ecco 3 motivi per cui fanno bene alla salute.

Il formaggio aumenta il colesterolo buono

Secondo alcuni scienziati dell’Università di Copenaghen, il formaggio non sarebbe pericoloso per le arterie. Anzi, esattamente l’opposto. Promuoverebbe la formazione del colesterolo buono o HDL. La ricerca, decisamente controcorrente, è stata recentemente pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition. Dai risultati è emerso che il colesterolo HDL era decisamente migliorato nei soggetti che avevano consumato elevate quantità di formaggi ad alto contenuto di grassi. D’altro canto il colesterolo LDL – quello cattivo – non si è mosso di una virgola. Quindi nessuna scusa per non mangiare il formaggio. Mentre un altro studio, condotto dal Lund University Diabetes Center di Malmö, ha dimostrato che il consumo di formaggi e latticini ad alto contenuto di grassi è collegato a una riduzione del rischio di sviluppare il diabete, pari a circa il 23%.

Il Grana Padano riduce l’ipertensione

Uno studio presentato alla XXXI riunione scientifica annuale della American Society of Hypertension e condotto dai ricercatori dell’Unità Ipertensione dell’ospedale Guglielmo da Saliceto e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha evidenziato come il formaggio può essere d’aiuto in caso di pressione arteriosa alta e ipertensione. Quello testato dai ricercatori non è però un formaggio qualunque: è il Grana Padano. Per ottenere ottimi benefici nella regolarizzazione della pressione basta una piccola porzione di formaggio. Il motivo? Il Grana Padano contiene in buna misura peptidi – aminoacidi a catena breve – che hanno una forte attività inibitoria dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE). Secondo il team coordinato dal dottor Giuseppe Crippa, questo tipo di peptidi fornisce anche un’azione rilassante dei vasi sanguigni simili a quella che si ottiene dei farmaci ACE-inibitori come benazepril (Lotensin) o captopril (Capoten).

Il formaggio protegge il cuore

Secondo uno studio condotto dall’Università di Aarhus, in Danimarca, non è assolutamente vero che alcuni tipi di grassi saturi fanno male alla salute. Anzi, alcuni sarebbero anche protettivi del cuore. La ricerca, coordinata dott.ssa Hanne Bertram del Dipartimento di Scienza dell’Alimentazione, ha analizzato le feci di un gruppo di francesi che consumavano dosi elevate di formaggio. Dai risultati è emerso che in questi soggetti vi erano quantità elevate di butirrato, un composto naturalmente prodotto dai batteri intestinali, associato a bassi livelli di colesterolo e una riduzione del rischio di cancro. Tutti i dettagli sono stati pubblicati sul Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Assolte le carni rosse nei confronti dei tumori

Le carni rosse sono finalmente state assolte: non aumenterebbero il rischio di tumori. Questa, una recente dichiarazione pubblicata nel sito del Ministero della Salute. Lo studio è stato condotto dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (Cnsa). Tuttavia è bene sottolineare che in questo caso ci si riferisce alla carne cucinata in maniera tradizionale e non lavorata. Infatti, la cottura alla brace è comunque a rischio perché favorisce lo sviluppo di sostanze cancerogene come le amine eterocicliche (HCA). «L’insorgenza dei tumori è un evento derivante da più fattori di natura individuale, comportamentale e ambientale e l’effetto cancerogeno delle carni è condizionato da abitudini di cottura e trasformazione ─ si legge nel rapporto Cnsa ─ D’altro canto, la carne costituisce un’importante fonte di proteine ad alto valore biologico e di altri nutrienti essenziali per la vita, soprattutto in alcune fasce d’età e condizioni di salute».