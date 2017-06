Nutella, la bufala della foto virale che svela gli ingredienti

LONDRA – In un articolo del Daily Mail è apparsa una foto che ritrarrebbe in proporzione gli ingredienti che compongono ‘per davvero’ la famosa Nutella della Ferrero. Tra tutti, spicca l’ormai impopolare olio di palma che, sebbene avversato da molti (e non si capisce bene perché), non è mai stato realmente dimostrato essere cancerogeno di per sé. Anzi, l’olio di palma non lavorato possiede anche proprietà benefiche, come dimostrato da diversi studi. Semmai è lavorazione che se ne fa a rendere poco salubre quest’olio. Ma non pensate che l’olio di oliva sia meglio, anzi… Senza poi contare che le sostanze cancerogene sono ovunque e in praticamente quasi tutti i cibi che mangiamo ogni santo giorno.

I ‘veri’ ingredienti

La foto ritrarrebbe gli ingredienti (segreti) della Nutella in forma grezza, così come sarebbero prima che il composto venga lavorato. Non si capisce cosa ci sia di così tanto scioccante. Sono ingredienti comuni: olio di palma (20%), latte scremato in polvere, cacao, nocciole e zucchero. Non ci si dovrebbe stupire. Avete mai letto cosa c’è in molti altri prodotti dolci industriali? E li avete mai visti ‘grezzi’?

La fotografia virale avrebbe scatenato l’indignazione degli utenti. E anche qui non si capisce bene il perché. È vero, la Nutella contiene molto zucchero – che non è proprio un ingrediente sano. Ma, d’altronde anche la maggioranza dei dolci, delle bibite gassate, delle merendine, dei biscotti e così via contengono molto, troppo, zucchero (o, peggio, edulcoranti). Perché per questi nessuno s’indigna? Sia chiaro, non si sta difendendo la Nutella: non è nostro compito né interesse. Tuttavia, se si vuole intentare un processo, allora bisognerebbe farlo per tutti i prodotti zuccherati, contenenti oli insalubri (palma, oliva, girasole e così via), grassi trans e altri ingredienti poco sani.

Vedi anche: Olio di palma, 7 miti da sfatare. Demonizzato dai più, questo grasso vegetale in realtà non è dannoso per la salute, come dimostrato da diversi studi. Ecco i 7 buoni motivi per smettere di avere paura.

E’ vera?

La foto pubblicata in realtà non si sa se sia vera. La Ferrero per il momento non ha comunicato nulla al riguardo, ma è probabile lo farà presto. Nel frattempo, ci si aspetterebbe di vedere comparire nuove foto ‘rivelatrici’ di altri prodotti dolciari che attentano alla nostra salute.