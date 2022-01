Con 759 voti parte il Mattarella bis, l'annuncio di Fico nell'aula della Camera

ROMA - Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha proclamato eletto Sergio Mattarella con 759 voti. A seguire Carlo Nordio ha raccolto 90 voti, Nino Di Matteo 37. I presenti e votanti erano 983, nessun astenuto. Le schede bianche sono state 25.

Mattarella bis al quarto posto in classifica rapidità

Sergio Mattarella è stato rieletto al Quirinale all'ottavo scrutinio, dopo sei giorni di votazioni, con 759 voti. La sua elezione si colloca in una classifica di rapidità della scelta al quarto posto, preceduto da Cossiga e Ciampi, eletti al primo scrutinio, Einaudi, Gronchi e Napolitano (oltre lo stesso Mattarella al primo mandato) eletti al quarto scrutinio, il bis di Napolitano che fu sancito al sesto scrutinio.

Ci vollero invece nove scrutini per eleggere Segni, sedici per Pertini e Scalfaro, 21 per Saragat e 23 per Leone.

Mattarella, che ha attualmente 80 anni, terminerà il settennato nel 2029, a 87 anni.