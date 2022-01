Matteo Renzi: «Quando Beppe Grillo parla di scienza è un pericolo pubblico»

«Quando Beppe Grillo parla di scienza è un pericolo pubblico. Ricordo anche le sue offese a Rita Levi Montalcini. Da sempre il Movimento 5 Stelle strizza l'occhio ai No Vax. Siamo contenti di averli mandati a casa». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della conferenza stampa in sostegno del candidato alle suppletive della Camera per il collegio Roma I Valerio Casini.

«Senza green pass non si dovrebbe entrare in chiesa»

«Senza il green pass non si dovrebbe entrare nemmeno in chiesa, e lo dico da cattolico. Io sono per l'obbligo da vaccinale da una vita ma poi il problema è come si controlla» il rispetto dell'obbligo, quindi per questo, secondo Renzi, è necessario il green pass per accedere ad alcune attività.