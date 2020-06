I deputati della Lega lasciano l’aula durante l’informativa di Conte

«Ho perso il conto di quante volte quest'aula è diventato palcoscenico per il one man show del presidente Conte». Lo ha detto il presidente dei deputati della Lega Riccardo Molinari in aula alla Camera durante il dibattito sull'informativa del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di venerdì.

«Una volta la diretta televisiva veniva chiesta dall'opposizione, oggi viene chiesta dalla maggioranza per appagare l'ego del premier e usare l'aula per la propaganda. È una critica che arriva anche dalla stessa maggioranza perché Emma Bonino dice che ci vorrebbe un voto del Parlamento e che viene evitato per divisioni nella maggioranza», ha aggiunto.