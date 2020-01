CONTIGLIANO - «Se non fossimo intervenuti ad agosto Salvini avrebbe reso l'Italia come Gotham City». Così il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, intervenuto dal palco di 'Oggi per un domani', la due giorni del Partito Democratico che si riunisce in seminario nell'Abbazia di San Pastore a Contigliano.

