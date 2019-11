ROMA - «A proposito di proposte che non stanno né in cielo e né in terra, ieri Zingaretti, a nome del Partito Democratico, ha rilanciato lo ius soli. Si è preso una marea di «vaffa» anche dagli alleati di governo, perfino da Di Maio. Eravamo preoccupati perché Di Maio era scomparso da settimane. E' riapparso ieri mandando 'affanbagno' Zingaretti». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook sulla proposta Zingaretti.

