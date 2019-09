NEW YORK - «In Italia si è aperta una nuova stagione riformatrice che punta a un futuro sostenibile» e l'obiettivo del governo italiano è «promuovere una democrazia autenticamente umana». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu. Una delle priorità del governo è «dare vita a un green new deal per orientare il sistema produttivo allo sviluppo sostenibile», ha aggiunto.

