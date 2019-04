Di Maio: «Migranti? Ricordo a Salvini che abbiamo promesso i rimpatri degli irregolari»

PERUGIA - «Il tema immigrazione va affrontato con più attenzione»: innanzitutto «sbloccando le redistribuzioni in Europa», perchè «è bello fare i sovranisti con le frontiere italiane...». E poi «per chi non può stare qua facendo gli accordi per i rimpatri: io non sono il ministro dell'Interno ma sto ricordando al ministro dell'Interno che i rimpatri vanno fatti perchè li abbiamo promessi, e vanno fatti il prima possibile». Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, in un comizio in Umbria, rivolto all'omologo leghista Matteo Salvini.

Il tema delle alleanze in Europa

«Non ha senso quello che fa la Lega, alleandosi in Europa con chi ci dice che i migranti ce li dobbiamo tenere tutti e che dobbiamo continuare a fare politiche di austerity», ha aggiunto Di Maio in riferimento al fronte sovranista he Salvini sta organizzando in vista delle Europee di maggio.