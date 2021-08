Renzi: «Chi non si vaccina rischia di mandare qualcuno all'ospedale»

«Lo diciamo con il cuore in mano: se non vi vaccinate fate un danno non solo a voi ma ai vostri figli, all'economia dell'Italia e rischiate di mandare qualcuno all'ospedale». E' l'appello che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivolto, intervistato a Morning news su Canale 5, agli italiani che non si sono ancora vaccinati.

«Ok obbligo vaccinale per i docenti»

«È giusto l'obbligo vaccinale per i docenti, ma dobbiamo trovare delle regole», ad esempio, «per chi è vaccinato va eliminata la quarantena. I prof sono bravissimi ma la scuola con la didattica a distanza non funziona, quanto accaduto in passato è stato uno scandalo, continuo a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dei banchi a rotelle, sugli acquisti e sugli appalti», ha concluso Renzi.

«Green pass? Ristoratori non sono agenti»

«C'è tantissima buona volontà da parte di tutti, purtroppo non è chiarissimo» come funziona e viene applicato il green pass, «spero sia fatta chiarezza nelle prossime ore: non possiamo dare ai ristoratori anche l'onere di fare da agenti di polizia ma viva il Green pass perché senza torneremo a zone rosse e arancioni, a quella robaccia là. Grazie al vaccino la variante Delta fa meno danni, dobbiamo stare attenti ma l'Italia sta ripartendo, il green pass è uno strumento che aiuta» ha concluso.