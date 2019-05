Exit poll, proiezioni e risultati in diretta: «Lega 27,5/30,5%, Pd 21/24%, M5s 19,5/22,5%»

ROMA - Anche i secondi multi poll di Swg per La7 con la copertura del 100% confermano che la Lega è nettamente il primo partito. In questo caso, peraltro, la forchetta supera il 30%: è tra il 27,5 e il 30,5%. Cala, invece, la previsione per i 5stelle che sarebbero tra il 19.5 e il 22.5. Il Pd si confermerebbe secondo partito con il 21-24%. Forza Italia è data tra l'8,5 e il 10,5, mentre Fratelli d'Italia tra il 4,5 e il 6,5. Sotto la soglia di sbarramento del 4% tutti gli altri: +Europa tra il 2,5 e il 3,5, Europa Verde tra il 2 e il 3, La sinistra tra l'1,5 e il 2,5.

Instant pool SkyTg24

Lega fra il 27 e il 30%. Pd fra il 21,5% e il 24,5%, M5s fra il 20 e il 23%. Fi fra il 9 e l'11% E' il risultato degli Instant Poll sulle europee elaborati dall'istituto Quorum per SkyTg24, diffusi a chiusura seggi. Sopra lo sbarramento del 4% ci sarebbe, secondo gli instant poll Quorum/ Youtrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia tra il 5 e il 7%. Al limite Più Europa (2-4%). Sotto la soglia minima per entrare in Parlamento europeo La sinistra (1,5-3,5%), Europa Verde (0,5-1,5%).

Exit poll «Porta a porta»

Lega tra il 27% e il 31%; Pd tra il 21 e il 25%; M5s tra il 18,5% e il 22,5%. Sono i dati del primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per «Porta a porta». Forza Italia è data tra l'8% e il 12%, FdI tra il 5% e il 7% e +Europa tra il 2,5% e il 4,5%. La Sinistra è tra l'1% e il 3%, così come Europa Verde.