Renzi: «Se Salvini vuol fare solo comizi si dimetta da Ministro»

ROMA - «In una giornata come oggi il Ministro dell'Interno di un Paese civile non insulta gli avversari, ma va a Napoli a combattere la Camorra. Se Salvini vuole fare solo comizi lasci ad altri il Viminale: abbiamo diritto ad avere un Ministro che si occupi della sicurezza degli italiani». Lo scrive su twitter l'ex premier e senatore del Pd Matteo Renzi.

Picierno: Cercasi ministro dell'Interno disperatamente

«Cercasi disperatamente ministro dell'interno. Dov'è Salvini che aveva dichiarato guerra alla mafia il 25 Aprile oggi che una bambina di soli 3 anni è stata vittima di una sparatoria in pieno centro, di giorno, a Napoli? A guardare Peppa Pig? Come ha dichiarato?». Così Pina Picierno europarlamentare del Pd. «Ma possibile che il governo del cambiamento fasullo non senta la responsabilità di dire qualcosa ai cittadini di Napoli, alle madri che ogni giorno temono per i loro figli. Possibile che si possa lasciare correre tutto così e concentrarsi solo sui migranti e sulla propaganda elettorale. Quando verrá il momento della responsabilità e del lavoro? Consiglio a Conte, a Salvini e a tutto questo governo di lasciare i posti che evidentemente occupano incoscientemente. Andate a fare danni a casa vostra. L'Italia ha bisogno di un governo», aggiunge.

Marcucci: Salvini faccia influencer e lasci carica ministro

«Una bambina di 4 anni è rimasta ferita gravemente a Napoli, da mesi è in corso una guerra di camorra, ma il valoroso ministro degli Interni, il 'capitano' come lo chiamano enfaticamente i suoi sottoposti, è in giro in Toscana a fare come al solito campagna elettorale e a parlare di altro: yoga, grembiuli, prostitute. In pratica in Italia abbiamo un influencer a tutto tondo e non un ministro degli Interni. Faccia il piacere, continui la sua attività di libero pensatore, ma lasci la carica di ministro degli Interni». Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

Ascani: Sicurezza per Salvini? Chiuse scuole per suo comizio

«Ecco l'unico genere di sicurezza che Salvini porta al Sud: chiusura anticipata delle scuole per permettere un suo comizio elettorale. La decisione del sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano di chiudere le scuole anticipatamente, ben sette ore prima del comizio serale del ministro dell'Interno, è vergognosa e rappresenta peraltro un pesante disagio per le famiglie». Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Pd Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera. «Mentre a Napoli - prosegue Ascani - una tragica sparatoria di camorra ha colpito addirittura una bimba di 4 anni, nel napoletano interi comuni vengono militarizzati per i comizi del ministro, preoccupato solo di battere ogni record di appuntamenti elettorali mentre il Viminale resta sguarnito».