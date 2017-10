Fenati imbattibile con la pioggia, podio tutto italiano

MOTEGI – Sul bagnato Romano è inesorabile. Addirittura troppo facile visto da fuori. In realtà questa vittoria è stata costruita al box con un assetto azzeccato e un pilota che si fida della squadra. Quando lo si mette nelle condizioni giuste, Romano diventa una macchina e non ce n’è più per nessuno. Con la terza vittoria stagionale, la decima in carriera, Romano è il pilota Moto3 con il maggior numero di vittorie da quando la classe fu introdotta nel 2012. «Il campionato non è mai perso finché non lo dice l’aritmetica – afferma il pilota di Ascoli del team Snipers – Ma oggi non ci ho pensato. In questi giorni abbiamo lavorato bene e questa mattina abbiamo fatto un' ulteriore modifica che ha funzionato. La moto mi dava sicurezza e il resto è venuto da sé. Non è stato facile, faceva freddo ed ero tutto inzuppato ma stare davanti è più facile! Perché vado così forte sul bagnato? Probabilmente mi fido molto della squadra e della moto. Mi godo questa vittoria adesso ma la testa è già in Australia e Phillip Island è un circuito che mi piace ancora di più».

Dominio tricolore

Nella giornata della festa tricolore (tre italiani sul podio), Niccolò Antonelli trasforma la sua partenza in prima fila e il suo buon passo gara in un secondo posto, mentre Marco Bezzecchi sale per la prima volta in carriera sul quarto gradino. Tre anche le case diverse rappresentate nelle prime posizioni: Honda, Ktm e Mahindra rispettivamente.