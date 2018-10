Il Team Del Conca Gresini Moto3 si laurea Campione del Mondo in Australia

L’accoppiata Martin-Di Giannantonio trova il primo obiettivo stagionale già in Australia e con i 31 punti guadagnati sul tracciato di Phillip Island consegna al Team Del Conca Gresini il primo Campionato del Mondo per squadre nella categoria Moto3.

Figlio di una stagione ad altissimo livello, questo titolo arriva grazie alla somma di ben otto vittorie (6 di Martin e 2 di Di Giannantonio), quattordici podi totali, e quasi il 100% di piazzamenti a punti nel 2018 eccezione fatta per l’appuntamento giapponese della scorsa settimana.

410 punti totali, che lasciano la rivale stagionale Proustel a oltre 90 lunghezze di distanza con solo due gare ancora da giocarsi, e nelle quali però rimane apertissimo il mondiale piloti con Martin e Diggia perfettamente in corsa.

FAUSTO GRESINI - «Che dire…Fino a qui è stata una gran bella cavalcata, con qualche basso, ma tantissimi alti. Come nel 2017 tante pole, ma quest’anno siamo stati capaci di concretizzare tantissimo anche la domenica, segno inequivocabile della crescita di entrambi i nostri piloti e della squadra. Questo Campionato per Team, novità 2018, è sicuramente un bel traguardo e ci tenevamo ad essere i primi, per noi, per i nostri sponsor e per tutti i nostri tifosi. Ora testa bassa e pensiamo anche al Campionato piloti!»

TEAM DEL CONCA GRESINI MOTO3 – STAGIONE 2018

Punti totali: 410

Vittorie: 8 (Qatar, Texas, Mugello, Assen, Sachsenring, Brno, Aragon, Buriram)

Podi: 14

Pole Positions: 10

Giri veloci: 3