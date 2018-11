SEPANG - A Sepang cala il sipario su una delle stagioni più emozionanti di sempre per il Team Del Conca Gresini Moto3 con Jorge Martin che si laurea Campione del Mondo della categoria cadetta con una gara d’anticipo.

Numeri pazzeschi quelli dello spagnolo numero 88 che incredibilmente hanno lasciato il mondiale aperto fino all’appuntamento di Sepang. 11 pole positions, 14 prime file, 7 vittorie, 9 podi globali sono finalmente sfociati nel primo titolo mondiale per #MART1NATOR, titolo che va ad arricchire il palmares della Gresini Racing affiancando il nome di Jorge Martin a quello di Dajijro Kato (2002) e Toni Elias (2010).

L’avventura di Jorge Martin con il Team Del Conca Gresini era iniziata nel 2017, un’annata nella quale con 8 podi e una vittoria (Valencia) lo spagnolo aveva già fatto vedere il potenziale del binomio con la Honda NSF250RW.

Il 2018 si chiude con tutt’altro sapore di bocca, nonostante un infortunio importante a Brno (sulla falsa riga dello scorso anno) e anche grazie anche alla genuina rivalità di Marco Bezzecchi e del compagno di box Fabio Di Giannantonio, che hanno dato filo da torcere a Martin durante tutta la stagione.

Jorge Martin, Campione del Mondo Moto3 2018 (Gresini Racing)

JORGE MARTIN – CAMPIONE DEL MONDO MOTO3 2018 - «Mi è passata tutta la vita davanti. Io vengo da una famiglia umile ed è sempre stato difficile arrivare dove siamo ora. Quindi ringrazio tutti quelli che in questi anni mi hanno supportato, fatto crescere dalla «cuna de Campeones», passando per la rookies e ovviamente il Team Gresini. Sinceramente ho visto questo titolo sfuggirmi di mano in Thailandia quando pensavo di non poter correre. Ci siamo riusciti e ringrazio davvero tutti, incluso i miei rivali. Vincere il mondiale vincendo la gara è una delle cose più belle in assoluto, grazie davvero a tutti».

FAUSTO GRESINI – TEAM MANAGER - «Non mi aspettavo di vincere il Campionato qui. È stata una gara dura e vincere qui il mondiale ha un sapore doppio. Qui sette anni fa abbiamo perso Marco, e voglio dedicare a lui questo titolo. Siamo stati tutti bravissimi, Jorge, la squadra, tutti. Siamo Campioni del Mondo vincendo tutto, pole, vittorie, campionato dei team, campionato piloti… Insomma una stagione perfetta dove possiamo addirittura fare primo e secondo con Diggia».