Meloni: «Il mio governo abolirà le sanzioni contro la Russia»

ROMA - «Oggi sono alla Fieragricola di Verona, che da 120 anni racconta l'eccellenza italiana. In questi anni l'agricoltura è stata trattata come la Cenerentola della produzione della nostra economia ma l'Italia può stare sul mercato della globalizzazione solo se investe sulla specificità e qualità del nostro prodotto. Nel programma di Fratelli d'Italia una priorità assoluta è la difesa feroce del made in Italy e del nostro marchio». Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.

Il governo Fratelli d'Italia abolirà le sanzioni contro la Russia

Meloni ha aggiunto: «Il governo Fratelli d'Italia abolirà le sanzioni contro la Russia che massacrano il mercato italiano. Difenderemo l'italianità e denunceremo ogni trattato di libero scambio che non preveda una valorizzazione del Made in Italy. Prima gli italiani».