Renzi: «Salvini pupillo italiano della Le Pen»

Roma, 20 gen. - «Noi vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, non la Padania o il referendum sull'Euro. C'è una differenza enorme tra noi e la destra a trazione leghista: dicono di essere popolari europei, ma in realtà sono populisti locali. Avanti insieme». E' quanto scrive su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi allegando il video del suo discorso pubblico a Milano in cui avverte «gli amici del Ppe» del fatto che «vi stanno prendendo in giro, non c'è alcuna leadership moderata, la maggioranza della coalizione di centrodestra ce l'hanno gli estremisti come Meloni e Salvini».