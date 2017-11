Renzi a Genova: «Sapete perché il Pd è un partito di sinistra? Ve lo spiego io»

GENOVA - "Per me essere di sinistra significa dare più soldi agli operai, per esempio gli 80 euro, significa creare più posti di lavoro, magari a tempo indeterminato, come ha fatto il Jobs Act, significa fare la misura universale sulla povertà che entrerà in vigore il primo dicembre e preoccuparsi dell'ambiente. Per questo noi ci riteniamo un partito di sinistra». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando con i giornalisti durante la visita ai cantieri per la messa in sicurezza del torrente Bisagno a Genova nell'ambito del tour elettorale in treno.