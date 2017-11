Renzi: «Ci sarà un grande testa a testa tra Di Maio e Berlusconi per arrivare secondi»

FIRENZE - Il segretario del Pd Matteo Renzi, commenta così, dalla sua pagina Facebook, l'edizione della Leopolda appena conclusasi a Firenze. «È stata una delle edizioni della Leopolda più emozionanti. Umanamente toccante, intensa, viva. Chi non ha vissuto questi giorni - sottolinea Renzi - non può rendersi conto di quanta bellezza possa esserci nella politica fatta così. Devo dire un grazie enorme a tanti. Quando vivi giornate come questa, pensi che valga davvero la pena di continuare a lottare insieme. Avanti, insieme».

Il testa a testa fra Di Maio e Berlusconi

Nel suo discorso di chiusura Renzi ha fatto una previsione sulle prossime elezioni: «Ci sarà un grande testa a testa tra Di Maio e Berlusconi tra chi guiderà il gruppo parlamentare che arriverà secondo e terzo alle prossime elezioni, perchè tutti i sondaggi danno il Pd primo gruppo parlamentare della legislatura». «La nostra libertà e la nostra leggerezza non ha paura di niente e di nessuno».ha detto Renzi chiudendo a Firenze il suo intervento alla Leopolda 8.