Sisma, Gentiloni a Ferragosto ad Arquata del Tronto: Faremo di più

ARQUATA DEL TRONTO - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scelto di passare la giornata di Ferragosto ad Arquata del Tronto. Una visita che si tiene a pochi giorni dal primo anniversario del devastante terremoto che ha colpito l'Italia centrale. "Il piano c'è, è valido e non è stato fatto nulla che non sia all'interno del quadro normativo solido e positivo che ci siamo dati. Ovviamente sarei però un pazzo a fronte di un terremoto di così vasta portata e impatto a dire che non c'è altro da fare. Si può migliorare e se si può fare di più lo si deve fare" ha detto il premier mentre montano le polemiche su quello che in 12 mesi non è ancora stato fatto e sulle promesse disattese.