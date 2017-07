Taverna (M5S): «Decreto sui vaccini è folle e impresentabile»

ROMA - «Questo decreto è un boomerang che pagheremo tutti a caro prezzo». Lo ha detto la senatrice Paola Taverna (M5s) nella dichiarazione di voto sul decreto vaccini. «Vi siete presentati con un decreto folle e impresentabile e quest'Aula lo ha smontato pezzo per pezzo certificando il fallimento suo come ministro della Salute», ha aggiunto rivolta al ministro Lorenzin che si era però momentaneamente assentata dall'Aula. «Avrebbe almeno potuto fermarsi per altre tre dichiarazioni di voto - ha osservato - ma vado avanti lo stesso per rispetto dei colleghi, tanto per quello che è il ministro...». E ha annunciato voto contrario.