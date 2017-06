Amministrative, Lupi: il modello vincente? Il centrodestra che guarda al centro

MILANO - "Io credo che uno dei compiti della politica sia quello di capire la volontà che i cittadini esprimono attraverso il voto. Si trattava di elezioni amministrative, ma il risultato è stato molto netto e chiaro. In particolare per alcune Regioni dove si giocava un ruolo politico importante: penso alla Liguria, a Genova e La Spezia. Città tradizionalmente gestite dalla sinistra che vedono una sconfitta del Pd e una vittoria del centrodestra che noi riteniamo essere un nuovo modello: quello di un centrodestra che torna a guardare al centro. E in Lombardia, grazie anche a Lombardia Popolare il dato è inequivocabile». Così Maurizio Lupi presidente dei deputati di Alternativa popolare, commentando i risultati delle amministrative. Lupi ha poi fatto riferimento al caso di Padova, dove "una riflessione bisogna farla: se il centrodestra, dove noi non c'eravamo come Ap, candida un candidato come Bitonci, espressione della Lega dura, pura e militante alla fine perde e vince un candidato del centrosinistra, che poteva tranquillamente essere un candidato di centrodestra che una volta si diceva espressione della società civile. Questo mi sembra il risultato, ed è una lezione che tutti, centrodestra e centrosinistra, dovremmo imparare".