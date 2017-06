Salvini: «Renzi a Chi l'ha visto. Con proporzionale nessuna alleanza»

MILANO - Dopo la vittoria del centrodestra ai ballottaggi, Matteo Salvini chiede le elezioni politiche. in un video su Facebook postato nella notte il leader della Lega spiega: «In un paese normale dopo che il partito che è al governo ha preso mazzate incredibili in città in cui governa da sempre domani si vota. In un paese normale questa è un'evidente bocciatura al nulla di Renzi, Gentiloni, Boschi». «Con stasera - ha aggiunto Salvini - il governo ha la spina staccata: se hai dingità domani ti dimetti. Voglio vedere la dignità dei ministri, di Gentiloni anche di Renzi segretario del partito più schiaffeggiato: fate votare gli italiani». Salvini ha sottolineato soprattutto il risultato di Genova «finalmente libera» e il fatto che «il centrodestra vince con la Lega primo partito».

Il segretario della Lega ha offerto la disponibilità del Carroccio a approvare una legge elettorale «che premi le coalizioni». Lo ha detto durante una conferenza stampa in via Bellerio, dopo i ballottaggi delle amministrative. «Se si vuole si può farla con cinque righe e approvarla in una settimana», ha aggiunto Salvini. Per il leader del Carroccio la politica è ancora «sudore, ascolto, passione» e «suole consumate», non «solo tv e Facebook». Salvini ha sottolineato di avere partecipato a «200 incontri» in campagna elettorale, mentre altri «hanno vinto o perso andando solo in tv, senza fare un comizio». Quanto al segretario del Pd, Matteo Renzi, il leader del Carroccio ha ironizzato dicendo che «potrebbe essere il conduttore di Chi l'ha visto l'anno prossimo».