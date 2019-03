Chiusi Moody e la Pasticceria svizzera

GENOVA - Il Tribunale di Genova ha dichiarato il fallimento di Moody, storico bar del centro cittadino genovese. Chiusa anche la Pasticceria svizzera. L'istanza era stata depositata nei giorni scorsi e stamani Moody è rimasto chiuso.

Dramma per 43 famiglie

«Il dramma per 43 famiglie si è consumato - scrive Maurizio Fiore della Filcams Cgil Genova -, la curatela nella serata di ieri ha abbassato le saracinesche dell'ennesima società della famiglia Fogliani. La Filcams Cgil chiede da subito a tutte le istituzioni locali di battere un colpo e non fare proclami in una città che sta morendo. Già da domani ci attiveremo per aprire un tavolo di crisi con la curatela per il destino del Moody e per la salvaguardia occupazionale».

Moody è una delle aziende della galassia Qui!Group.