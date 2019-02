Carige sarà advisor per la ricostruzione del Ponte

GENOVA - Banca Carige affiancherà la Struttura Commissariale Straordinaria per l'emergenza Ponte Morandi e metterà a disposizione, a titolo gratuito, le proprie competenze in materia creditizia per la gestione dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione del Viadotto sul Polcevera. Lo comunica l'istituto in una nota.

I «compiti» di Carige

L'incarico conferito alla banca dal Sub Commissario Straordinario, Ugo Ballerini, prevede che Carige assista la Struttura Commissariale nella valutazione delle offerte pervenute riguardanti l'erogazione del finanziamento che anticiperà le somme necessarie a coprire le spese per la ricostruzione del viadotto dopo il crollo del 14 agosto. Il Commissario Straordinario sta infatti sollecitando in questi giorni manifestazioni di interesse in merito da parte di istituti bancari e l'expertise degli uffici di Banca Carige - che, per evitare ogni conflitto d'interesse, rinuncia a prendere parte all'operazione di finanziamento - integreranno le competenze della Struttura Commissariale in fase di valutazione e nella miglior definizione dei termini contrattuali per l'erogazione del servizio aggiudicato.

Supporto tecnico

E' inoltre previsto dall'incarico che Banca Carige offra il proprio supporto alla gestione dei rapporti con le banche finanziatrici, in particolare, per le richieste di erogazione fondi, rimborso quote finanziamento, pagamento interessi e fornisca inoltre un supporto tecnico alla Struttura Commissariale nella gestione amministrativa/contabile successiva all'aggiudicazione del servizio.

Il Commissario Fabio Innocenzi

«Dopo il crollo del 14 agosto Banca Carige si è messa immediatamente a disposizione della collettività per superare al più presto questa tragica emergenza, avviando diverse iniziative di solidarietà ed in ambito creditizio - commenta il Commissario Straordinario di Banca Carige, Fabio Innocenzi -. L'incarico conferitoci dalla Struttura Commissariale ci consente di offrire alla nostra città, ed alla nostra regione, le competenze che abbiamo maturato nella nostra storia fatta di sostegno, vicinanza ed ascolto delle esigenze di questo territorio».

Il sindaco Marco Bucci

«Con il supporto offerto alla Struttura Commissariale - spiega il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera, Marco Bucci - Banca Carige ha occasione di confermare ancora una volta la sua forte vocazione di banca del territorio».