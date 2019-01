Saldi al via il 5 di Gennaio

GENOVA - Prenderanno il via sabato 5 gennaio in Liguria i saldi invernali. Secondo un'indagine di Confesercenti-Swg, a livello nazionale saranno circa 280 mila le attività a aderire, con i negozi di moda e tessile a fare la parte del leone. Quasi un italiano su due, il 47% della popolazione, approfitterà dell'occasione per fare almeno un acquisto valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia.

Si partirà con sconti elevati

«Le aspettative sono buone, perché finora il vero freddo non è arrivato e molti hanno rimandato l'acquisto di capi invernali, per cui i nostri magazzini hanno ancora un ampio assortimento - ha detto il presidente di Fismo Confesercenti Genova Francesca Recine -. Per questo prevediamo di partire subito con sconti più alti della media e di intercettare un numero elevato di clienti, data anche la riscoperta del commercio al dettaglio».