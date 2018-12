Salvini: «Programma Tv di Renzi è l'ultimo che guarderei»

MILANO - «Stasera festeggio mia figlia ma se anche fossi a casa solo senza niente da fare, l'ultimo programma che guarderei è quello». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se guarderà la trasmissione di Matteo Renzi su Firenze in Tv. Alla domanda se immagina di fare a sua volta una trasmissione, Salvini ha risposto: «Milano non ha bisogno di Salvini per raccontare quanto è bella».

Anzaldi: «Salvini rispetti lavoro altri»

«Peccato per lui, magari gli sarebbe piaciuto e avrebbe imparato cose nuove. In caso contrario poteva cambiare canale. Si chiama libertà. In ogni caso si dice: 'de gustibus non disputandum est' e sarebbe corretto rispettare sempre il lavoro degli altri. Ma questa è un'altra storia e diventa difficile da spiegare ad alcuni, ahime'! In ogni caso: Auguri per 'tutto' alla ragazza». Così il deputato democratico Michele Anzaldi replica al Ministro degli interni, Matteo Salvini.