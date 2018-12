Patuelli: «Carige? Il mondo bancario punta a un risanamento completo»

MILANO - «Io non ho visibilità sui flussi di Vigilanza. Io non ho nessun elemento riservato». Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha replicato alla domanda se Carige, con il piano di risanamento approvato sia fuori dal tunnel. «E' chiaro - ha però aggiunto - che il mondo bancario italiano che va a sottoscrivere questa obbligazione convertibile auspica e punta a un risanamento completo e definitivo anche di Banca Carige e per la prima volta constata che non è in partenza un intervento a fondo perduto, ma è un'obbligazione subordinata di cui auspichiamo il più possibile, al più presto, il recupero. E confidiamo anche che la congiuntura economica nazionale ed europea non sia sfavorevole», ha concluso Patuelli.