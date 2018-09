GENOVA - I rapporti tra gli esponenti del Movimento 5 stelle e la Regione Liguria non sono mai stati così tesi. Al centro, quello che purtroppo è il tema del momento: la gestione del post crollo del Ponte Morandi. A innescare le polemiche un duro intervento sulla questione degli sfollati da parte del vicepremier Luigi Di Maio che, a parlando a Napoli a margine del tavolo tecnico convocato in Consiglio regionale sulla vertenza del gruppo La Doria, è tonato ad attaccare Autostrade: «Le persone sfollate a Genova dopo il crollo del ponte Morandi hanno perfettamente ragione. Non si può lasciare la gente in balia dell'elemosina di Autostrade». Per questo «stiamo mettendo a punto un decreto urgente» ha proseguito «che, oltre a tante persone abbandonate in Italia come i terremotati di Ischia e quelli del Centro Italia, affronterà anche il tema di Genova e soprattutto di coloro che sono sfollati e hanno diritto a una casa». Di Maio ha poi assicurato che, per l'approvazione del decreto, «è questione di settimane, forse anche di giorni».

La replica i Giovanni Toti

A stretto giro di posta, ecco la replica del governatore della Liguria e commissario per l'emergenza di Ponte Morandi, Giovanni Toti: «Gli sfollati sono in balia delle elemosine di Di Maio perché i soldi che ricevono sono quelli decisi dal governo, quindi da Di Maio stesso. Se pensa che siano pochi, li aumenti subito, noi siamo più che d'accordo». Poi, alcuni chiarimenti: «Le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case» ha ricordato il governatore «stanno tutte avendo un alloggio pubblico. E a tempo di record, grazie a Comune e Regione. Mentre di Maio esternava alla stampa il sindaco ed io eravamo riuniti con gli sfollati, per chiarire tutti i dubbi e le comprensibili apprensioni. Per aiutare Genova servono meno polemiche e più fatti concreti. Noi» ha concluso il commissario per l'emergenza «aspettiamo le leggi che ci consentano di aprire e accelerare cantieri, risarcire cittadini e imprese e ricostruire il ponte».

La promessa di Toninelli

A provare a chiudere le polemiche ci ha provato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati sul crollo del ponte Morandi di Genova: «L'impegno che il Governo intende assumere, di concerto con l'Amministrazione comunale, il Commissario Straordinario di Governo e le altre Istituzioni coinvolte, è quello di completare l'assegnazione degli alloggi entro il mese di novembre. Il totale del numero dei nuclei sfollati è oggi di 255 famiglie, per un totale di 566 persone» ha spiegato il Ministro. «Gli alloggi pubblici messi a disposizione dei nuclei familiari sono ad oggi 170, di cui 88 alloggi sono stati già assegnati o opzionati. Oggi 22 case ospitano 87 persone mentre altri 66 alloggi sono stati già visionati dalle famiglie e pronti per essere assegnati».

«Alloggi agli sfollati entro novembre»

