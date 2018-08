Il governo Lega-M5s piace sempre di più agli italiani. Il Pd, invece...

Gli italiani si fidano del governo Conte. Anzi, si fidano molto di più oggi che l'hanno visto all'opera nei primi provvedimenti, rispetto a quando si è insediato un paio di mesi fa. È quanto emerge dai più recenti sondaggi politici, effettuati a partire dall'inizio di agosto. L'ultima rilevazione, in ordine di tempo, è quella dell'istituto Piepoli, che ha attribuito la fiducia di sei italiani su dieci alla compagine M5s-Lega, mentre all'inizio della legislatura questo dato era fermo tra il 50 e il 52%. Il tasso di gradimento è confermato anche dalla media dei sondaggi dei vari istituti effettuata da YouTrend: secondo l'aggiornamento del 5 agosto, infatti, il consenso nei confronti dell'esecutivo è stimato al 58,9%. In particolare, il premier Giuseppe Conte viene apprezzato dal 61% degli intervistati, i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini da oltre il 50%.

I partiti più votati

Continua dunque la linea di miele degli italiani con la maggioranza pentaleghista, come ribadiscono del resto anche i dati delle intenzioni di voto. Sempre secondo Piepoli, infatti, se si andasse alle urne oggi, i partiti più votati si confermerebbero i due al governo, all'incirca appaiati al 29% (YouTrend aveva pochi giorni fa attribuito un leggerissimo vantaggio al Movimento 5 stelle, indicato al 29,8%, contro una Lega al 29,1%). Situazione critica, invece, per tutti gli altri schieramenti: il Partito democratico crolla infatti sotto al 15%, con una tendenza fortemente in calo anche nelle ultimissime settimane; in flessione anche Forza Italia, che si attesta intorno all'8%, e Fratelli d'Italia al 3.

Altro che razzisti

Un altro sondaggio che rivela dati interessanti, reso noto in questi giorni, è quello realizzato dall'istituto Ferrari Nasi, i cui risultati sono stati pubblicati sul quotidiano La Verità lo scorso 8 agosto. L'obiettivo era valutare se (e quanto) gli italiani fossero davvero razzisti, e l'esito è stato nettissimo: solo il 4% degli italiani ha affermato di essere xenofobo. Andando sul concreto, ben il 70% del campione ha dichiarato che non gli provoca alcun fastidio avere come vicino di casa un immigrato e il 67% che non avrebbe alcun problema se una donna della sua famiglia si sposasse con un immigrato.