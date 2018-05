Renzi sbeffeggia Salvini: il governo io con te nemmeno gratis. E la Rete lo demolisce

ROMA - La credibilità di Matteo Renzi ormai è in caduta libera, e lo si vede sempre più dai commenti della Rete che, appena parla, lo massacra. Non ultimo questa mattina, dopo il tweet con cui l'ex segretario democratico ha pensato bene di rispondere al leader della Lega Matteo Salvini, che durante un comizio aveva appena dichiarato che l’unico tentativo che non ha fatto, e non farà mai, è un governo con il Pd e la sinistra. L’ex premier replica: «Ha detto Salvini che non farà mai un governo con me neanche a pagamento? Matteo, tranquillo: io con te nemmeno gratis».

La Rete lo massacra

E su Twitter esplode il sarcasmo: «Posso dire? Sembrate tutti quanti dei bambini frignoni e lamentosi, neppure bambini simpatici. Della serie: la mia palla non te la dò!!! Ma potete fare i politici e pretendere di governare insultandovi a vicenda? Bell’esempio, proprio bello!», «Mio figlio di 5 anni è più maturo», «Solitamente è il «neanche a pagamento» che si usa per rafforzare il «nemmeno gratis». Cambiare staff mi sembra la scelta minima e urgente. Se poi son di tua iniziativa allora forse meglio affidarsi ad altri e stare zitti». E ancora: «Che gente matura e responsabile governa questo paese. Si mandano i messaggini su Twitter. Ma andate affa... o a lavorare teste di c...", «Matteo, tranquillo te, nemmeno più il tuo condominio ti fanno amministrare #boccalone», «Eppure stai lavorando così bene x far aumentare i consensi della Lega».

Renzi: avevamo previsto il caos dopo mancata riforma Costituzione

Non pago, Renzi va anche oltre, aggiungendo che dopo 87 giorni "finalmente" il primo voto al Senato della nuova legislatura, che "rischia di essere anche uno degli ultimi». "Tutto quello che avevamo previsto dopo la mancata riforma costituzionale - ha aggiunto l'ex premier, che ha pubblicato la foto della sua postazione in aula nel corso delle votazioni sul decreto Alitalia - sta purtroppo diventando realtà: caos politico, instabilità finanziaria, Italia debole in Europa. Prima o poi anche gli altri riconosceranno che la necessità di cambiare le regole serve al Paese. Nel frattempo vediamo quante volte Di Maio e Salvini cambieranno idea stamattina». E conclude: "Prepariamoci alle elezioni, questi vogliono uscire dall'Europa ma non si capisce per andare dove", ha detto ancora Renzi, concludendo con gli hashtag "#neuro #teatrino #vergogna #avanti".