ROMA - Dopo che la presidente del Senato Fi Maria Elisabetta Alberti Casellati ha riferito sull'esito del suo mandato esplorativo, il presidente della Repubblica si prende un paio di giorni di riflessione. Lo hanno reso noto fonti del Quirinale. «Spero di essere oggetto della riflessione del presidente della Repubblica, non so se posso ambire a tanto» ha commentato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulle parole della presidente del Senato Elsabetta Casellati dopo l'incontro con il presidente Sergio Mattarella secondo cui ci sono «spunti su cui riflettere».

Il Pd chiude a Berlusconi

Intanto, il Pd chiude sul nascere alla possibilità di governo centrodestra-dem auspicata dal presidente Fi Silvio Berlusconi. «Salvini stia tranquillo, il Pd non pensa minimamente di poter sostenere un governo della Lega e del centrodestra. Dopo 50 giorni il teatrino messo in piedi da chi ha vinto le elezioni, sta diventando davvero indecoroso», ha affermato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, in una dichiarazione.

Martina: caos inaccettabile

«Quello che abbiamo visto fino a qui è un caos inaccettabile per il Paese da parte delle forze che hanno prevalso il 4 marzo. Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo. E invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni di tatticismi esasperati, giochi di posizionamento e ripicche. L'esatto contrario di quello che serve all'Italia che invece ha bisogno del massimo della chiarezza e della serietà" ha commentato il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook. «Rivendico con forza la posizione chiara del Partito Democratico, e dico a chi pensa di dividerci che questo scenario non esisterà mai. Continueremo a seguire il lavoro delicato del Presidente Mattarella con il massimo impegno verso l'Italia e gli italiani a partire dai temi che abbia già indicato e dalle nostre proposte concrete».