Di Maio strizza l'occhio al Pd. Salvini propone un brindisi con vino finto italiano al governo M5s-Pd

ROMA - «L’obiettivo è quello di creare un contratto di governo. L’ipotesi di un governo di cambiamento non la stiamo proponendo solo alla Lega, ma anche al Partito democratico. E credo che ci sia bisogno di un po’ di senso pratico in questo momento, non di legarsi a logiche politiche». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al suo arrivo a Vinitaly. «Ci tengo a dirvi – ha aggiunto – anche che il Movimento 5 Stelle ha piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella».

Salvini a Di Maio: fatti un bicchiere

Non si è fatta attendere la replica di Salvini, anche lui a Vinitaly, che ribatte: «Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli». «Auguri. Un bel brindisi con uno vino scaduto prodotto in Romania finto italiano al governo Pd-Cinquestelle». Sulla formazione del nuovo governo, che «spero che sia vicina», Matteo Salvini ha affermato: «Continuo a essere ottimista. Se gli altri esercitano il buonsenso che stiamo esercitando noi si parte». Passeggiando per gli stand a Vinitaly, un cronista ha fatto notare a Salvini che un produttore gli ha detto di lasciare Berlusconi e fare il governo con Di Maio: «E quello dello stand dopo dice – ha replicato Salvini – molla Di Maio e fai il governo da solo. Va be, sono contento che tutti dicano che al governo ci deve essere la Lega. Poi con chi lo vedremo».

La replica di Forza Italia

La replica di Forza Italia al niet di Luigi Di Maio a Vinitaly ad un governo M5s-centrodestra con dentro Berlusconi e Fi arriva invece con una dichiarazione scritta della capogruppo al Senato Anna Maria Bernini: «Vorremmo ricordare all’onorevole Luigi Di Maio che il centrodestra unito è la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni. In democrazia – di cui ci si augura tutti conosciamo almeno l’abc – questo non è solo un dato aritmetico, ma un impegno assunto nei confronti dei nostri cittadini e quindi un preciso obbligo di rappresentanza della fiducia che ci è stata accordata. Il vero danno lo produce il M5S quando con veti e persino insulti e volgarità, trasmette al Paese un messaggio di inutilità ed impotenza» . «È evidente – ha sottolineato Bernini- che chiunque continui a porre pregiudiziali ed inventare scuse ha solo molta paura di trasformare i tanto decantati voti presi in concreta assunzione di responsabilità.L’Italia deve avere un governo forte e autorevole, capace di confrontarsi con i nostri partner europei e di fornire soluzioni pronte ed efficienti ai bisogni dei nostri cittadini e alla difficile contingenza internazionale. Noi di Forza Italia all’interno della coalizione di centro destra ne abbiamo l’esperienza e la capacità, e siamo pronti a rendere operative le nostre ricette su lavoro, povertà, famiglia sicurezza e fisco».