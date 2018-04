Di Maio come Tsipras? E' davvero un «momento Syriza» per l'Italia?

ROMA - Il fatto che i mercati finanziari finora non abbiano ancora reagito all'impasse istituzionale venutasi a creare a seguito del risultato elettorale dello scorso 4 marzo, vendendo in massa i nostri titoli di Stato, non vuol dire certamente che non siano preparati a farlo nelle prossime settimane, nel caso in cui si venisse a profilare l'ipotesi di un governo in cui Lega e Movimento 5 Stelle abbiano un ruolo predominante.

"Momento Syriza per l'Italia"

L'ex corrispondente dall'Italia Tony Barber ha scritto un editoriale sul Financial Times dove descrive apertamente il rischio di un 'momento Syriza' per l'Italia, paragonando, con i dovuti distinguo, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, al leader della sinistra radicale greca Alexis Tsipras, ricordando come al secondo la lotta contro l'establishment europeo non andò molto bene. A proporre questa riflessione è anche Renato Brunetta, che cita lo stesso Barber: "Almeno leggendo la stampa internazionale", spiega il capogruppo azzurro, "si può prendere coscienza di come la grande finanza internazionale sia preoccupata, e non poco, dall'avvento di forze populiste al governo». Letto in altro modo, potrebbe anche essere che i mercati se ne stiano buoni buoni perché l'esito elettorale, in fin dei conti, incide relativamente sulle dinamiche economiche, e politiche, del Sistema Italia e del Sistema Europa. Come dire: alla fine, qualunque governo prenderà forma, dovrà sottostare ai diktat di Bruxelles, come più volte abbiamo scritto su queste pagine.

Quali rischi?

Ma quanto sarebbe rischiosa l'eventualità di una ascesa al potere delle forze cosiddette populiste in Italia, o di un governo tecnico, per la stabilità dell'Italia e dell'Eurozona? Se lo chiede anche Barber. Probabilmente, è la risposta, nei prossimi 18-24 mesi, non si registrerebbe nessun effetto panico ma semplicemente per via del fatto che il programma di Quantitative Easing della Banca Centrale Europea, consistente nell'acquisto di titoli di Stato per 30 miliardi di euro al mese, è ancora in atto. Tuttavia - questo il fulcro dell'analisi di Barber - questo programma è ormai in via di smantellamento, e la sua cessazione definitiva è ormai prevista per la fine del prossimo settembre. Inoltre, la BCE ha fatto sapere che nel 2019 comincerà a rialzare i tassi di interesse, attualmente al minimo storico. "Una combinazione di politiche monetarie che avrà effetti molto detrimenti sulle finanze pubbliche di tutta l'Eurozona e, in particolare, su quella italiana, tradizionalmente tra le più fragili, dato l'elevato ammontare del debito pubblico italiano, cresciuto a dismisura durante l'ultima legislatura".

"Conseguenze disastrose per il nostro debito?"

Dal momento che Lega e Movimento 5 Stelle si sono presentati all'Europa come partiti desiderosi "di andare contro ogni regola che governa la finanza pubblica, i mercati", scrive il Financial Times, hanno interpretato questo atteggiamento come una chiara volontà di non proseguire sulla strada delle riforme avviata negli ultimi anni, nonostante si possa stendere fiumi di inchiostro circa la bontà delle misure intraprese dagli ultimi governi di centrosinistra per centrare un obiettivo comunque condivisibile. "Proprio la combinazione della cessazione degli stimoli monetari da parte della BCE e la volontà di lasciare da parte il cammino delle riforme economiche" spiega Brunetta, "sarà la causa in grado di scatenare una forte ondata di vendita degli asset italiani, dai BTP ai titoli azionari, con conseguenze disastrose per il nostro debito. "Proprio per i suddetti motivi", conclude il deputato forzista, "è necessario scongiurare in ogni modo questo pericolo, prima di accorgersi, come chiosa giustamente Barber alla fine del suo editoriale, che 'a quel punto, l'eurozona potrà toccare con mano la validità del vecchio adagio che i mercati finanziari sono calmi, almeno fin quando non lo sono più'".