ROMA - Fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, "non penso sia facile", tuttavia "dal punto di vista morale, è obbligatorio provarci». E' questo, in sintesi l'appello che Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, lancia al Pd con un video su Facebook. Il regista di "La mafia uccide solo d'estate" ricorda ai dem riottosi a dialogare con Luigi Di Maio l'esperienza della scorsa legislatura: "Ma avete fatto un governo con Angelino Alfano, con Denis Verdini, il patto del Nazareno con Berlusconi. Per il bene del paese, non voglio entrare nel merito. Ma nella coalizione - continua Pif - avete Pierferdinando Casini: provate a chiedergli cosa pensa di Totò Cuffaro, e poi capite con quale pensiero politico vi siete associati. E adesso fate storie per il Movimento 5 Stelle?".

M5s non è male assoluto

Il Pd pare non voglia sostenere il M5s - inizia la riflessione Pif — Prima delle elezioni erano gli stessi democratici a dire che bisognava votare Pd per evitare i pericoli della destra. Che poi è esattamente il rischio che stiamo correndo adesso». Il regista fa poi una «radiografia politica» dei grillini, per spiegare come non siano il male assoluto: «Il M5S ha varie anime: Di Battista? È uno di sinistra, poi deluso e approdato al M5S. Poi c’è Di Maio, un moderato… ma c’è anche la candidata governatrice del Lazio Lombardi, una che come slogan ha usato: «Più turisti e meno immigrati»…». Hanno messo dentro chiunque quelli del Pd, sostiene Pif, "adesso fate storie? Caro Pd, è il momento di mettere l’orgoglio da parte e capire in che condizioni versa il Paese. Trovate dei punti di programma prioritari per l’Italia".