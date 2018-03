L'anti-euro Bagnai: M5s piace a Confindustria perché è establishment

ROMA - "Non sono sorpreso" dall'apertura di Confindustria al M5s "perché il M5S ha delle strategie da partito di establishment. La proposta del reddito di cittadinanza è un modo per assicurare la deflazione dei salari, ma la rende totalmente accettabile e questa posizione non può che far piacere al Confindustria. Non è un Movimento di rottura. La posizione anti-establishment è quella di criticare l'Europa e chi l'ha incarnata veramente? Solo la Lega». Lo dice l'economista Alberto Bagnai, neo eletto al Senato con la Lega, intervistato da Radio Cusano Campus.

L'insostenibilità dell'euro

Bagnai ribadisce le sue posizioni contro l'euro: "Quelle che chiamano le mie idee sull'Euro non sono le mie idee, sono la letteratura scientifica sull'insostenibilità della moneta unica europea e più in generale sull'insostenibilità di una singola moneta per economie tanto diverse. È in atto un processo oggettivo di disgregazione delle economie dell'Eurozona. Poi c'è il tema fondamentale che è quello geopolitico: l'euro per sopravvivere deve essere basso sul dollaro perché se non lo è le economie del sud dell'Eurozona soffrono troppo, ma tenendo un euro basso sul Dollaro si attribuisce alla Germania un vantaggio competitivo sleale che sta innervosendo gli Stati Uniti, che con Trump stanno reagendo. Dunque l'euro è disfunzionale per tutta l'economia mondiale, non solo europea. Ci sarà sicuramente una dissoluzione dell'Euro, il punto è se vogliamo gestirla o subirla. Il Pd l'ha negata e quindi si è attrezzata a subirla, noi invece diciamo che questo processo è in atto e quindi ci attrezziamo a gestirla. Gli elettori ci hanno dato fiducia per questa serietà".

M5s nebulosi su euro

Quanto ai 5 Stelle, "non hanno mai parlato seriamente di euro. Dopo la pulcinellata che hanno fatto con l'Alde a Bruxelles e dopo che sono andati all'ambasciata Usa a brindare sull'insuccesso della Brexit quando ancora non sapevano che la Brexit ci sarebbe stata, quale altro segno vogliono gli elettori per capire che su questo tema il M5S è molto ambiguo?", ha concluso Bagnai.