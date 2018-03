ROMA - In attesa dei risultati ufficiali sulle elezioni in Italia, dalla Commissione europea la prima reazione è di «fiducia in Sergio Mattarela per dare un governo stabile all'Italia». Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas, notando come la Penisola al momento «ha un governo guidato da Paolo Gentiloni con cui lavoriamo intensamente». Il portavoce non ha invece voluto commentare le parole del leader della Lega Matteo Salvini sul presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a seguito del voto.