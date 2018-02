Calenda: Salvini nazionalista di terzo tipo, un incompetente

ROMA - La battaglia contro i dazi ha tra i nemici quelli che io chiamo i nazionalisti del terzo tipo, quelli italiani come Salvini che dice io divento premier e metto i dazi perché lo fa Trump. È una tesi, peccato che Salvini è stato nel consiglio di commercio Ue, a 20mila euro al mese, e non sa che i dazi non li può mettere lui ma l'Ue. Il suo grado di incompetenza supera le più rosee aspettative che già erano piuttosto alte». Lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, parlando alla convention di +Europa.

Quella volta con il sindaco di Londra...

Calenda ha raccontato che Boris Johnson, un anno e mezzo fa, disse: "Cari italiani io voglio potere aumentare le tasse agli studenti italiani a Londra ma voi mi lascerete l'accesso al mercato unico perché siete simpatici». Il Ministro ricorda la sua risposta: "Gli ho detto 'te lo puoi scordare'. Io vendo meno spumante nel tuo paese ma tu vendi meno fish and chips in 27 paesi".

"Dazi fessi"

"L'unico partito che ha attaccato la mia posizione è stata la Lega" spiega Calenda. "Per questo li chiamo nazionalisti che non difendono la nazione. Almeno Le Pen li difende, noi abbiamo nazionalisti del terzo tipo. E comunque nel nostro caso i dazi sono fessi".